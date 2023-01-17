Яструбинская Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1978
Дочь: Дубровская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Яструбинский Михаил Георгиевич
Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: не указан