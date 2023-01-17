Яструбинская Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яструбинская Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1978

Дочь: Дубровская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Яструбинский Михаил Георгиевич

Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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