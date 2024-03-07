Синицына (Туманова) Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1984
Сын: Синицын Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Синицын Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
28.08.1989
Сын: Синицын Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Синицын Владимир Георгиевич