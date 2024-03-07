Синицына (Туманова) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Туманова) Лариса Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
14.09.1984

Сын: Синицын Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Синицын Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
28.08.1989

Сын: Синицын Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Синицын Владимир Георгиевич

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