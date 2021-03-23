Авдонина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смерти23.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1970
Дочь: Кабанцова Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Авдонин Михаил
Рождение ребёнка
23.01.1979
Дочь: Гринько Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Авдонин Михаил
Смерть
23.03.2021