Авдонина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

23.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1970

Дочь: Кабанцова Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Авдонин Михаил

Рождение ребёнка
23.01.1979

Дочь: Гринько Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Авдонин Михаил

Смерть
23.03.2021
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