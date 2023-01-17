Лукинова (Боженкова) Светлана Гергиевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949
Рождение ребёнка
18.05.1978
Сын: Лукинов Артем Владимирович
Отец ребёнка: Лукинов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1984
Сын: Лукинов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лукинов Владимир Васильевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно