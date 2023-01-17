Лукинова (Боженкова) Светлана Гергиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинова (Боженкова) Светлана Гергиевна

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Место рождения

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

26.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949

Отец: Боженков Георгий Пантелеймонович

Мать: Боженкова Надежда Петровна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1978

Сын: Лукинов Артем Владимирович

Отец ребёнка: Лукинов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1984

Сын: Лукинов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лукинов Владимир Васильевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинов Владимир Васильевич

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