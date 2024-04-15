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Демяненко Фекла Андреевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.09.1871

Дата смерти

12.12.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871

Отец: Демяненко Андрей Ефимович

Мать: Демьяненко Матрона Прокофьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-C?i=391&cc=3511744
Крещение
21.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
12.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
14.12.1876 ст.
на кладбище
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