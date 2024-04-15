Демяненко Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1871
Дата смерти12.12.1876 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1871
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N8-C?i=391&cc=3511744
Крещение
21.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
12.12.1876 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
14.12.1876 ст.
на кладбище