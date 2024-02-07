Иванова (Капитонова) Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1978
Отец: Капитонов Геннадий
Мать: Капитонова Людмила
Рождение ребёнка
01.11.2004
Отец ребёнка: Иванов Виталий
Рождение ребёнка
31.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Виталий