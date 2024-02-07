Иванова (Капитонова) Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Капитонова) Ольга Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1978

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1978

Отец: Капитонов Геннадий

Мать: Капитонова Людмила

Рождение ребёнка
01.11.2004

Сын: Иванов Никита Витальевич

Отец ребёнка: Иванов Виталий

Рождение ребёнка
31.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виталий

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