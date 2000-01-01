Огородников Михаил Афонисьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1646 по 1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1646 по 1658
Рождение ребёнка
1672
Сын: Огородников Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Огородников Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Огородников Осип Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, починок Шеромовский
Смерть
Неизвестно