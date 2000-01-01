Огородников Михаил Афонисьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Михаил Афонисьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1646 по 1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1646 по 1658

Отец: Огородников Афонасий Леонтьевич

Мать: Огородникова Овдотья Стефановна

Рождение ребёнка
1672

Сын: Огородников Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Огородников Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Огородников Осип Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чепецкий оброчный стан, Ильинская волость, починок Шеромовский
Смерть
Неизвестно
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