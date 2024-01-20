Кудрявцев Виктор Леонидович
Место рождения
Дата рождения03.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1964
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Овсянникова (Кудрявцева) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.06.1986
Сын: Кудрявцев Антон Викторович
Мать ребёнка: Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна