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Кудрявцев Виктор Леонидович

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Место рождения

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961

Отец: Кудрявцев Леонид Иванович

Мать: Кудрявцева (Лебедева) Нина Васильевна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна

Место жительства
С 1964
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Овсянникова (Кудрявцева) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.1986

Сын: Кудрявцев Антон Викторович

Мать ребёнка: Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна

Пермь, Пермский, Пермский край

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