Орлянский Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлянский Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1952

Дата смерти

02.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
02.04.2012
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