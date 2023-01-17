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Пастухова Ольга Яковлевна
Пастухова Ольга Яковлевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пастухов Яков Тихонович
1765 г.р.
Мать
Пастухова Дарья Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Пастухов Яков Тихонович
Мать:
Пастухова Дарья Дмитриевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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