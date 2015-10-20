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Ложкин Матвеей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2015

Отец: Ложкин Андрей

Мать: Ложкина Ана Андреевна

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