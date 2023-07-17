Козырева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.2006
Сын: Козырев Константин Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.2012
Дочь: Козырева Милана Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Михайлович