Козырева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.2006

Сын: Козырев Константин Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.2012

Дочь: Козырева Милана Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Михайлович

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