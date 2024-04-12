Шапошникова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.08.1874 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1407 Запись 49Ж отец Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
25.08.1874 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1407 Запись 49Ж Восприемники: Нестеров Алексей Петрович - Гжатский мещанин Карпова Екатерина Стефановна - Гжатского мещанина Карпова Александра Михайловича жена
Смерть
Неизвестно