Шапошникова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошникова Екатерина Александровна

Шапошникова Екатерина Александровна

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1874 ст.

Отец: Шапошников Александр Павлович

Мать: Шапошникова Матрона Сергеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1407 Запись 49Ж отец Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
25.08.1874 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1407 Запись 49Ж Восприемники: Нестеров Алексей Петрович - Гжатский мещанин Карпова Екатерина Стефановна - Гжатского мещанина Карпова Александра Михайловича жена
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close