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Вислогузова Елена Александровна

Место рождения

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973

Отец: Вислогузов Александр Нестерович

Мать: Вислогузова Мария Абрамовна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прихотько Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачёв Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Толмачёв Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубович Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
07.10.1992

Сын: Голубович Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Голубович Сергей Витальевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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