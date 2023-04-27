Вислогузова Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1973
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачёв Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Толмачёв Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1992
Отец ребёнка: Голубович Сергей Витальевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край