Нестерова (Митрофанова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Митрофанова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1888

Дата смерти

08.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Нестерова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Давыдович

Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Нестерова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Давыдович

Смерть
08.01.1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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