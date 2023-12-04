Нестерова (Митрофанова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1888
Дата смерти08.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Нестерова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Давыдович
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Нестерова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Давыдович
Смерть
08.01.1968
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область