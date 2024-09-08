Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1850 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.111.Оп.1.Д.2282
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Давыдов Савва Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Давыдова) Дарья Саввична
Отец ребёнка: Давыдов Савва Филиппович
Смерть
Неизвестно