Еремей Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Федул Никифорович

Мать: Марфа Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Еремеевна

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Еремеевич

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Еремеевич

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Еремеевна

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Еремеевна

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Еремеевна

Мать ребёнка: Пелагея Никифорова

Смерть
Неизвестно

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