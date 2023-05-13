Еремей Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Федул Никифорович
Мать: Марфа Ермиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Еремеевна
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Еремеевич
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Еремеевич
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Еремеевна
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Еремеевна
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Еремеевна
Мать ребёнка: Пелагея Никифорова
Смерть
Неизвестно