Заттай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заттай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: 1й муж

Мать: Бикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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