Колбасова (Уварова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасова (Уварова) Мария Ивановна

Место рождения

Вишнёвка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.01.1929

Дата смерти

11.07.2013

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929

Отец: Уваров Иван Петрович

Мать: Уварова Анна Андреевна

Вишнёвка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбасов Николай Фролович

Смерть
11.07.2013
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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