Колбасова (Уварова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1929
Дата смерти11.07.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1929
Отец: Уваров Иван Петрович
Мать: Уварова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колбасов Николай Фролович
Смерть
11.07.2013
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область