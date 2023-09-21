Котунов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952
Отец: Котунов Михаил Алексеевич
Мать: Котунова Маргарита
Рождение ребёнка
21.06.1976
Сын: Котунов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Котунова (Калаева) Галина Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1984
Дочь: Борина (Котунова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Котунова (Калаева) Галина Петровна