Котунов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котунов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952

Отец: Котунов Михаил Алексеевич

Мать: Котунова Маргарита

Рождение ребёнка
21.06.1976

Сын: Котунов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Котунова (Калаева) Галина Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1984

Дочь: Борина (Котунова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Котунова (Калаева) Галина Петровна

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