Ручьев Иван Степанович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ручьев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручьёева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ручьева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1933

Дочь: Калинина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1936

Сын: Ручьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Ручьев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна

Смерть
21.07.1942

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