Ручьев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти21.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ручьева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1933
Дочь: Калинина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1936
Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Мать ребёнка: Ручьёева Ефросинья Ивановна
Смерть
21.07.1942