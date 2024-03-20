Enman (Köwwe) Wio
Место рожденияPuhja khk, Tartumaa, Эстония
Дата рождения?.10.1818
Дата смерти11.03.1883
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1818
Отец: Köwwe Hans
Мать: Köwwe Liso
Puhja khk, Tartumaa, Эстония
Бракосочетание
?.11.1846
Муж: Enman Mihkel
Супруг(-а): Wio Enman (Köwwe)
Рождение ребёнка
25.03.1848
Дочь: An
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Kl. Kongota
Рождение ребёнка
21.03.1852
Сын: Enman Tannil
Отец ребёнка: Enman Mihkel
Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
11.03.1883