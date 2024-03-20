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Enman (Köwwe) Wio

Место рождения

Puhja khk, Tartumaa, Эстония

Дата рождения

?.10.1818

Дата смерти

11.03.1883

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Муж

1789 г.р.

Дети

1848 г.р.
1852 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1818

Отец: Köwwe Hans

Мать: Köwwe Liso

Puhja khk, Tartumaa, Эстония
Бракосочетание
?.11.1846

Муж: Enman Mihkel

Супруг(-а): Wio Enman (Köwwe)
Рождение ребёнка
25.03.1848

Дочь: An

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Kl. Kongota
Рождение ребёнка
21.03.1852

Сын: Enman Tannil

Отец ребёнка: Enman Mihkel

Малая Конгута, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
11.03.1883
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