Симоненко Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Параскева Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1891 ст.

Дата смерти

14.01.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1891 ст.

Отец: Симоненко Федот Карпович

Мать: Симоненко Ирина Петровна

Смерть
14.01.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F3HK-6?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.01.1892 ст.
на отведенном кладбище
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