Симоненко Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1891 ст.
Дата смерти14.01.1892 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
?.11.1891 ст.
Отец: Симоненко Федот Карпович
Мать: Симоненко Ирина Петровна
Смерть
14.01.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F3HK-6?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.01.1892 ст.
на отведенном кладбище