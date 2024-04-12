Максимов Данила Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Максимов Григорий Алексеевич
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максимов Прокопий Данилович
Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Максимова Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Максимова Аксинья (Ксения) Даниловна
Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна
Рождение ребёнка
16.12.1840
Сын: Максимов Спиридон Данилович
Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно