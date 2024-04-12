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Максимов Данила Григорьевич

Место рождения

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Максимов Григорий Алексеевич

Мать: Настасья

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максимов Прокопий Данилович

Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Максимов Семён Данилович

Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Максимова Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Максимова Аксинья (Ксения) Даниловна

Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна

Рождение ребёнка
16.12.1840

Сын: Максимов Спиридон Данилович

Мать ребёнка: Максимова Домна Кирилловна

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Домна Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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