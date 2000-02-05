Нечай Тэкля Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечай Тэкля Александровна

Место рождения

Бараньки, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

Около 28.05.1915 ст.

Дата смерти

05.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бараньки, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
05.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
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