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Нечай Тэкля Александровна
Нечай Тэкля Александровна
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Место рождения
Бараньки
, Шумилинский район, Витебская область
Дата рождения
Около 28.05.1915 ст.
Дата смерти
05.02.2000
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бараньки
, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
05.02.2000
Москва
, город федерального значения Москва
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