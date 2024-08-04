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Фабиано Стефан (Степан) Леонардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фабиано Стефан Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фабиано (Скоринже) Лучия

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фабиано Леонард Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия

Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Фабиано Севастьян Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия

Смерть
Неизвестно

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