Фабиано Стефан (Степан) Леонардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фабиано Стефан Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фабиано (Скоринже) Лучия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Фабиано Леонард Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия
Рождение ребёнка
29.05.1910
Сын: Фабиано Севастьян Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: Фабиано (Скоринже) Лучия
Смерть
Неизвестно