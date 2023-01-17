Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1851 ст.

Муж: Семён Фёдоров

Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.

Дочь: Карпова Манефа Семёновна

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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