Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1851 ст.
Муж: Семён Фёдоров
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.
Дочь: Карпова Манефа Семёновна
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно