Ходосова (Штурнева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосова (Штурнева) Татьяна Петровна

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Место рождения

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Штурнев Петр

Мать: не указана

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Ходосов Емельян Осипович

Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Сын: Ходосов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Ходосов Емельян Осипович

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Ходосов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Ходосов Емельян Осипович

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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