Ходосова (Штурнева) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Штурнев Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Сын: Ходосов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Ходосов Емельян Осипович
Рождение ребёнка
04.05.1904
Отец ребёнка: Ходосов Емельян Осипович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно