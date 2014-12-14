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Ковалевская Эльвира Сергеевна
Ковалевская Эльвира Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.2014
Пол
Женский
Отец
Ковалевский Сергей Андреевич
Мать
Смирнова Александра Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2014
Отец:
Ковалевский Сергей Андреевич
Мать:
Смирнова Александра Александровна
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