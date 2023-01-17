Иванов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван ?Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Иванов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1901

Сын: Иванов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Захарьевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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