Иванов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван ?Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1890
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1901
Мать ребёнка: Иванова Мария Захарьевна
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно