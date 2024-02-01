Пятакова (Астафьева) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятакова (Астафьева) Зинаида Алексеевна

Место рождения

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьев Иван Миронович

Мать: Астафьева (Литвинцева) Таисия Тихоновна

Усть-Карск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1969

Дочь: Пятакова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.1975

Дочь: Пятакова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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