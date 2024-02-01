Пятакова (Астафьева) Зинаида Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1969
Дочь: Пятакова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1975
Дочь: Пятакова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности