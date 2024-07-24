Сладкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладкова Евдокия

Место рождения

Пензенская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сладков Николай

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Сладкова) Лидия

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Сладков Леонид

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Рождение ребёнка
15.09.1938

Сын: Сладков Анатолий

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, пос. 26-ой км
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Сладков Виктор

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Рождение ребёнка
?.01.1952

Дочь: Кочекова (Сладкова) Тамара

Отец ребёнка: Сладков Андрей

Смерть
Около 2002

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