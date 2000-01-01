Меркушев Алексей Вадимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркушев Алексей Вадимиров

Меркушев Алексей Вадимиров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Меркушев Владимер Тимофеевич

Мать: Меркушева Дарья Феодорова

Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Меркушева Акилина Иоаннова

МК 1897г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 10 мес./невеста дер. Кисилёвской Кырчанской волости 21 год) Краеведческий музей г. Кирова
Рождение ребёнка
1899

Сын: Меркушев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.

Сын: Меркушев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова

Смерть
После 1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close