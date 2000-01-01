Меркушев Алексей Вадимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
МК 1897г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 10 мес./невеста дер. Кисилёвской Кырчанской волости 21 год) Краеведческий музей г. Кирова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Меркушев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.
Сын: Меркушев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Меркушева Акилина Иоаннова
Смерть
После 1912