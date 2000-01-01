(Чудинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чудинова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 15.08.1974

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чудинов Николай

Мать: Ирина

Смерть
Около 15.08.1974
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