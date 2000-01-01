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(Чудинова) Мария
(Чудинова) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 15.08.1974
Пол
Женский
Отец
Чудинов Николай
Около 1890 г.р.
Мать
Ирина
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чудинов Николай
Мать:
Ирина
Смерть
Около 15.08.1974
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