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Мусатов Валерий Сергеевич

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

04.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965

Отец: Мусатов Сергей Федосеевич

Мать: Мусатова Любовь

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.05.1987

Дочь: Жмарева Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.05.1990

Дочь: Пиндюр Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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