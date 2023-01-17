Мусатов Валерий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1965
Отец: Мусатов Сергей Федосеевич
Мать: Мусатова Любовь
Рождение ребёнка
26.05.1987
Дочь: Жмарева Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1990
Дочь: Пиндюр Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана