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Мамонтов Федот Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мамонтов Антон Климонтов

Мать: Мамонтова (Матыцина) Авдотья Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамонтов Егор Федотов

Мать ребёнка: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Мамонтова) Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мамонтов Иван Федотов

Мать ребёнка: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамонтов Минай Федотов

Мать ребёнка: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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