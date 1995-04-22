Шустова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1965
Рождение ребёнка
19.02.1987
Дочь: Олейникова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1995
Дочь: Шустова Дарья Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности