Шустова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1965

Отец: Максименко Пётр Владимиррвич

Мать: Максименко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1987

Дочь: Олейникова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1995

Дочь: Шустова Дарья Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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