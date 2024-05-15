Шабанов Максим Иванович
Место рождениядеревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия
Дата рождения08.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899
Отец: Шабанов Иван Власович
деревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия
Место жительства
Неизвестно
деревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия
Бракосочетание
27.10.1922
Смерть
Неизвестно