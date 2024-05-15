Шабанов Максим Иванович 08.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шабанов Максим Иванович

Место рождения

деревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия

Дата рождения

08.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899

Отец: Шабанов Иван Власович

Мать: Шабанова Евдокия Ивановна

деревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия
Место жительства
Неизвестно
деревня Вертково, город Новосибиркс, Новосибирская обсласть, Россия
Бракосочетание
27.10.1922

Жена: Шабанова (Казакова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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