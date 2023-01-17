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Федор Пантелеймонов

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Место рождения

Крестникова, Кошелеевская волость, Цивильский уезд

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Пантелей Дмитриев

Мать: Василиса

Крестникова, Кошелеевская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Епистимия Федорова

Мать ребёнка: Феоктиста Иванова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Иванова

Смерть
Неизвестно
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