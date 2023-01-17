Федор Пантелеймонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Пантелей Дмитриев
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Епистимия Федорова
Мать ребёнка: Феоктиста Иванова
Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Иванова
Смерть
Неизвестно