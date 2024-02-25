Петухова (Вакиш) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич