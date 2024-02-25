Петухова (Вакиш) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Вакиш) Людмила Николаевна

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Место рождения

Винсады, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

07.01.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Винсады, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич

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