Посаженникова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженникова Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Посаженников Иван Кирилович

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1684

Сын: Посаженников Осип Кирилович

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1694

Сын: Посаженников Емельян Кирилович

Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич

Смерть
После 1710
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