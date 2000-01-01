Посаженникова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Посаженников Иван Кирилович
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1684
Сын: Посаженников Осип Кирилович
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1694
Сын: Посаженников Емельян Кирилович
Отец ребёнка: Посаженников Кирил Тимофеевич
Смерть
После 1710