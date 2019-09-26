Манаков Геннадий Михайлович
Место рожденияд. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР
Дата рождения01.06.1950
Дата смерти26.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР
Место жительства
С 1950
д. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР
Место жительства
С 1967 по 1969
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1969 по 1973
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1973
г. Краматорск, Украинская ССР
Место жительства
С 1975
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Место жительства
С 1978
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Место жительства
С 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.09.2019
Звездный городок, Звездный городок, Московская область