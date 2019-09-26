Манаков Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаков Геннадий Михайлович

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Место рождения

д. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР

Дата рождения

01.06.1950

Дата смерти

26.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР
Место жительства
С 1950
д. Ефимовка, Чкаловская область РСФСР
Место жительства
С 1967 по 1969
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1969 по 1973
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1973
г. Краматорск, Украинская ССР
Место жительства
С 1975
Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Место жительства
С 1978
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Место жительства
С 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.09.2019
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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