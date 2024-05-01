Шехирева (Щербакова) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачья дочь
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Нерчинского коммисарства
Рождение ребёнка
01.03.1748 ст.
Дочь: (Шехирева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1751 ст.
Дочь: Липина (Шехирева) Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шехирев Козма Григорьевич
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шехирев Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Шехирева) Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич
Смерть
После 1782