Шехирева (Щербакова) Агафья Васильевна 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Щербакова) Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Григорий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Казачья дочь
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Нерчинского коммисарства
Рождение ребёнка
01.03.1748 ст.

Дочь: (Шехирева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1751 ст.

Дочь: Липина (Шехирева) Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шехирев Козма Григорьевич

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шехирев Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шехирев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Шехирева) Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Шехирев Григорий Васильевич

Смерть
После 1782

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