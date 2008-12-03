Писклин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1938
Дата смерти03.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1962
Сын: Писклин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Писклина Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1970
Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Писклина Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2008