Писклин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисклин Александр Александрович

Писклин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1938

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1962

Сын: Писклин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Писклина Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1970

Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Писклина Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писклина Антонина Михайловна

Смерть
03.12.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close