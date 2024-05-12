Храпов Сергей Иванович 1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храпов Сергей Иванович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Храпов Иван Васильевич

Мать: Храпова (Лесникова) Валентина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер. Завод Красное знамя
Рождение ребёнка
30.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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