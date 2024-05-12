Храпов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер. Завод Красное знамя
Рождение ребёнка
30.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно