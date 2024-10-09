Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрунина (Салогубова) Татьяна Александровна

Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грунин Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грунин Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлицкая (Грунина) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович

Рождение ребёнка
17.03.1977

Сын: Грунин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.