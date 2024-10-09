Грунина (Салогубова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грунин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлицкая (Грунина) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович
Рождение ребёнка
17.03.1977
Отец ребёнка: Грунин Николай Борисович