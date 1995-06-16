Сухих Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1918

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Важова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Леонид Иванович

Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булдакова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Нина Ефимовна

Смерть
16.06.1995
Бурмакино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

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