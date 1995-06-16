Сухих Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1918
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Важова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булдакова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сухих Нина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Нина Ефимовна
Смерть
16.06.1995
Бурмакино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область