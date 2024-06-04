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Иванов Николай Григорьевич

Место рождения

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1882

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Иванов Григорий Антонович

Мать: не указана

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 22.07.1906

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Иванова Тимофеева Лукерия Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
04.10.1910

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестные- Василий Иванов(ич),запасной солдат из Шланлов, и Юлия Захарова(на),крестьянская жена из Шланлов
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Иванова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1917

Дочь: Иванова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Демьян Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна

Смерть
1975
Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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