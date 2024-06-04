Иванов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Иванов Григорий Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 22.07.1906
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Иванова Тимофеева Лукерия Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
04.10.1910
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
крестные- Василий Иванов(ич),запасной солдат из Шланлов, и Юлия Захарова(на),крестьянская жена из Шланлов
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Иванова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
10.07.1917
Дочь: Иванова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Иванова Мария Терентьевна
Смерть
1975