Кольнов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти30.07.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Отец: Кольнов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кольнова Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
07.10.1940
Дочь: Кузьмичёва Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Кольнова Анна Ефремовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольнова Анна Ефремовна
Смерть
30.07.1968