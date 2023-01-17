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Кольнов Владимир Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

30.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: Кольнов Иван Дмитриевич

Мать: Кольнова Матрена Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кольнова Анна Ефремовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1940

Дочь: Кузьмичёва Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Кольнова Анна Ефремовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольнова Анна Ефремовна

Смерть
30.07.1968
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