Келейникова (Соколова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Отец: Соколов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келейников Александр
Рождение ребёнка
27.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келейников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Келейников Александр
Смерть
Неизвестно